Посетители Metro Family Day смогут стать главными героями 3D-роликов

Фото: Ольга Шестова/ Группа ЦДС

Группа ЦДС приглашает всех желающих на семейный фестиваль в Санкт-Петербурге – Metro Family Day (0+). В ходе двухдневного мероприятия все желающие смогут стать звездой 3D-ролика и получить эффектное селфи на память. Активности будут проходить на стенде Группы ЦДС.

На семейном фестивале Metro Family Day, который пройдет в Санкт-Петербурге 6-7 июля, Группа ЦДС представит незабываемую и по-настоящему эффектную интерактивную зону с Bullet Time, которая будет интересна и детям, и взрослым. Технология позволит запечатлеть все неповторимые эмоции посетителей и сохранить их в 3D-ролике, который сразу же будет отправлен на электронную почту его главных героев. А в зоне с селфи-зеркалом гости фестиваля смогут сделать красочные фотоснимки в полный рост и оставить на память лучшие моменты семейного праздника.

Metro Family Day традиционно проводится на Елагином острове в ЦПКиО им. Кирова (ст. м «Крестовский остров»). Время работы фестиваля: 6 и 7 июля с 11.00 до 20.00.

В 2019 году главная тема фестиваля – наука. На его территории будут представлены десятки детских площадок, где дети смогут познакомиться с профессиями будущего и узнать много нового о современных технологиях.

Справка о Группе ЦДС