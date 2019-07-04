Матвиенко нашла в Интернете «яд античеловечности». Спикер СФ призывает спасти детей от опасностей «паутины»

Спикер Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко уверена, что главная опасность для российских детей сейчас находится в Сети.

«Если раньше основная опасность для детей исходила, как образно говорили, из подворотни, то сейчас – из Интернета», – цитирует 4 июля заявление Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей «Интерфакс».

По ее словам, в Сети подростки могут столкнуться с такими опасностями, как доведение до суицида, торговля наркотиками, мошенничество, кибербуллинг и даже различные формы преступности. Она уверена, что именно эти явления «наполняют всемирную сеть ядом античеловечности». «Недаром Интернет называют паутиной, в которой легко попадают доверчивые детские души», – отметила спикер СФ.

Матвиенко считает, что в Сети необходимо создавать «качественные развивающие диалоговые площадки», которые будут доносить «реальные жизненные смыслы» и «обеспечить обратную связь ученика и наставника».

«Либо берём в качестве идеала созидателя, труженика, либо человека, ориентированного на потребление, не обремененного нравственными обязательствами», – резюмировала Матвиенко.