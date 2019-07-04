Ссора депутатов югорской думы дошла до Москвы. Угрозы изнасиловать от единоросса в комиссии по этике отметили замечанием

Обмен колкостями между двумя депутатами думы Югорска (ХМАО), который тянется с ноября 2018 года и для одного из них закончился сложением полномочий, на партийной комиссии по этике рассмотрели единороссы. Угрозы сексуального характера, о которых уволенный писал и в Следственный комитет, стали замечанием от ЕР.

Ответ комиссии по этике ЕР от 1 июля, подписанный депутатом Госдумы Евгением Ревенко, на своей странице в Facebook 4-го числа опубликовал уже бывший народный избранник Антон Пантин. Депутатского кресла оппозиционер лишился 30 апреля с графой «утрата доверия» после соответствующего обращения губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой, пишет ЮграPRO. Якобы Пантин, его нынешний оппонент Александр Беккер из «Единой России» и еще двое парламентариев наврали в своих декларациях о доходах, в связи с чем все четверо должны были лишиться кресел. Двое сами сложили полномочия, Беккер все еще депутат. Сперва его неотстранение связали с «процедурными причинами», затем дважды не набрался кворум, сейчас дума на каникулах.

Пантин, следует из его объяснений, попал под раздачу из-за письма Беккера. Он взял у единоросса в долг деньги, 270 тысяч рублей. Эту сумму, считает член ЕР, оппозиционер должен был указать в декларации.

Лишение полномочий депутат Пантин оспаривает в судах, весь процесс он транслирует в соцсети, не раз звучала в его эфирах фамилия Беккера. Такая активность, уверяет оппозиционер, и привела к звонку от бывшего коллеги 22 мая. Якобы тот в нецензурной форме обещал коллегу изнасиловать и нанести прочий физический вред за публикации. Эти угрозы оппозиционный политик воспринял реально и обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело, но получил отказ. В «Единой России» на подобные высказывания однопартийца отреагировали «партийным взысканием в виде замечания».