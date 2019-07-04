«Ватикан и Россия имеют сходные позиции». РПЦ посчитала встречу Путина и Папы Римского «важной»

В Русской православной церкви отметили, что высшее духовенство католической церкви и российское руководство имеют похожие взгляды на некоторые проблемы.

«Ватикан и Россия имеют сходные позиции по ряду вопросов мировой политики, считают важной поддержку традиционных ценностей брака и семьи, защиту прав христиан в тех регионах, где они подвергаются преследованиям. Поэтому с точки зрения Церкви, безусловно, эта встреча является важной и полезной», – написал 4 июля в своем Telegram глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

По его словам, РПЦ не обязана комментировать «содержание межгосударственных встреч», однако переговоры глав государств и правительств, включая Путина и Франциска, всегда приветствуются

«Встреча президента России и Папы Римского – это встреча, которая по своей природе носит межгосударственный, секулярный, если хотите, характер», – резюмировал глава синодального отдела.

Напомним, что встреча Путина и Папы Римского 4 июля стала уже третьей. Российский президент и Франциск первый раз провели переговоры в 2013 году, а затем в июле 2015-го.