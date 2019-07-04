МВД возобновило выдачу загранпаспортов в ЕЦД Петербурга

Сотрудники МВД из управления по вопросам миграции с помощью технических специалистов починили поставленную накануне новую систему. Жители Петербурга могут забрать свои документы.

Как сообщили «Фонтанке» в Едином центре документов, примерно к четырем часам дня 4 июля работа отдела выдачи загранпаспортов была восстановлена, петербуржцев позвали к окошкам забирать свои документы. Читатели рассказали нашему изданию, что прием уже возобновился и тех, кто не смог забрать паспорта сегодня, в ЕЦД ждут в субботу, в то же время, которое было назначено 4 июля.

Как сообщалось ранее, МВД 3 июля планово меняло в отделе оборудование. На следующий день программное обеспечение должным образом не заработало.