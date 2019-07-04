Медведев: Думаем над тем, чтобы провести на «Газпром Арене» прощальный матч Шараповой

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова может провести свой прощальный матч в Петербурге. Об этом корреспонденту «Фонтанки» рассказал генеральный директор «Зенита» и теннисного турнира St. Petersburg Open Александр Медведев.

«Мы думаем над тем, чтобы провести на «Газпром Арене» прощальный матч Марии Шараповой или прощальный турнир. Но для этого надо, чтобы она была в форме. Сейчас она, к сожалению, снова получила травму. А так здесь можно провести матчи с участием других звёзд первой величины, Джоковича, Хачанова, кого-то из девушек из первой десятки», – заявил Медведев.

Напомним, Мария Шарапова в январе прилетала в Петербург для участия в турнире St. Petersburg Open. Именитая спортсменка победила в первом матче https://fontanka.ru/2019/01/28/131/, но перед вторым снялась из-за травмы плеча.

Справка:

Мария Шарапова – самая успешная российская теннисистка в истории. Одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры «Большого шлема», но в разные годы). Обладательница серебряной медали Олимпиады-2012 в Лондоне.