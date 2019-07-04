Рейтинг ПАО «Банк «Санкт-Петербург» повышен до уровня Ba3

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочный рейтинг банковских депозитов в иностранной валюте ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) с B1 до Ba3 и изменило прогноз в его отношении с «позитивного» на «стабильный».

Одновременно с этим Moody's повысило Базовую оценку кредитоспособности (BCA) БСПБ и скорректированную BCA с b1 до ba3. Moody's также повысило долгосрочную оценку риска контрагента БСПБ (Оценку CR) с Ba3(cr) до Ba2(cr) и долгосрочный рейтинг риска контрагента (в национальной и иностранной валюте) с Ba3 до Ba2. Агентство подтвердило краткосрочный депозитный рейтинг банка в иностранной валюте на уровне «Not-Prime», краткосрочную оценку риска контрагента БСПБ на уровне «Not-Prime(cr)», а также краткосрочный рейтинги риска контрагента банка (в национальной и иностранной валюте) на уровне «Not Prime».

По словам Moody’s, повышение рейтингов отражает последовательное улучшение качества активов БСПБ и показателей достаточности капитала наряду с устойчивыми хорошими показателями прибыли от основной деятельности и стабильными профилями ликвидности и фондирования.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.