Смольный открыл первый из выбранных горожанами фонтанов после реконструкции

На проспекте Королева, 31, проведен торжественный запуск фонтана «Сказки детства», который в народе называют «Мальчик и гуси». Он был в списке объектов, за которые ранее проголосовали петербуржцы.

Как сообщает аппарат вице-губернатора Максима Шаскольского 4 июля, фонтан отремонтировали с опережением срока: работа началась 29 мая и изначально должна была закончиться только 1 сентября. Рабочие разобрали старую конструкцию фонтана, проложили новые водопроводные и канализационные сети, наладили подключение к внешнему электроснабжению для работы современного насосного оборудования и специальных энергосберегающих подводных светильников. В чашу фонтана установили новый коллектор из нержавеющей стали, восстановили гидроизоляцию чаши и отремонтировали архитектурную композицию фонтана, в том числе скульптуру «Сказки детства». Фонтан будет работать для горожан в режиме пусконаладки ежедневно с 8:00 до 23:00.

Напомним, в начале весны Смольный провел голосование. В ходе него горожане выбирали фонтаны, которые будут отремонтированы в текущем году за счет образовавшейся экономии Водоканала. Победили конструкция в саду 30-летия Октября, фонтаны в Любашинском саду и «Мальчик и гуси» в Приморском районе. В опросе приняли участие более 100 тысяч горожан, за ремонт «Мальчика и гусей» проголосовали 18 тысяч 643 петербуржца.

Всего за 2 года Смольный намерен привести в порядок около 50 фонтанов. Ранее за счет бюджета ежегодно ремонтировали один – максимум два в год. Это, рассказывал Водоканал, привело к тому, что из 105 фонтанов и фонтанных комплексов в восстановлении нуждаются 55.