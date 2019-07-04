Итоги зачистки ЦБ РФ: в 15 регионах России не осталось местных банков, а в 18 — только один

Председатель комитета Госдумы ФС РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков подвел итоги зачистки банковского рынка.

«Московских банков ушло с рынка больше, чем региональных. Доля региональных банков увеличились с 1 июля 2014 года с 42% до 44% на 1 июля 2019 года. Но при этом во многих регионах перестали существовать региональные банки. Если пять лет назад было семь таких регионов, то сейчас 15. А еще в 18 регионах остался лишь один региональный банк», – отметил он на Международном финансовом конгрессе в Петербурге 4 июля.

При этом 79% оставшихся региональных банков прибыльны. А рентабельность их капитала достигла 12,3%. И их дисциплина в соблюдении законов выше, чем у московских, отметил Аксаков.