Группа «Эталон» презентовала уникальный VR-тур

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

Группа «Эталон» представила виртуальный тур по квартирам жилого комплекса «Петровская Доминанта», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на живописном берегу Петровского острова.

VR-технологии, которые презентовала Компания, позволяют переместить клиента из офиса отдела продаж в интерьеры будущей квартиры, где покупатель может ощутить габариты комнат, кухни или ванной, обратить внимание на высоту потолка, размеры окон, осмотреть интерьеры жилья и даже насладиться панорамой, открывающейся из окон «Петровской Доминанты». Также виртуальная реальность позволяет покупателю сравнивать разные планировочные решения квартир.

Уникальность такой «прогулки» по будущей квартире состоит в том, что контентом в VR-гарнитуре менеджер управляет через интернет. Видеосвязь, установленная между сотрудником Компании и VR-шоу-румом, позволяет менеджеру видеть всё что происходит в виртуальной реальности. Такое сопровождение позволяет продемонстрировать покупателю преимущества жилого комплекса, ответить на все вопросы клиента, обратить внимание на детали планировки, телепортируя клиента между квартирами. Уникальность технологии состоит еще и в том, что менеджер и клиент могут находиться в разных районах и даже городах.

«VR-технологии успешно дополняют работу отдела продаж, – рассказывает Ирина Соловьева, директор по продажам АО «Эталон ЛенСпецСМУ». – Благодаря современным технологиям покупатель может уже на этапе строительства исследовать каждый квадратный метр будущей квартиры и получить информацию, которая позволит сделать ему правильный выбор. Безусловно, такие интерактивные инструменты вызывают интерес у покупателей».

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Петровская Доминанта» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/petrovskaya-dominanta/