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Спорт
04.07.2019 16:24
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Медведев: Не исключаем, что «Газпром Арена» снова примет хоккейные матчи в этом году

Президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал о планах на проведение нефутбольных мероприятий на «Газпром Арене».

– Точно планируются концерты Rammstein и «Ленинграда», – заявил Медведев в разговоре с корреспондентом «Фонтанки». – Кроме того, не исключаем, что снова проведём здесь хоккейные матчи. В прошлом году хоккей прошёл здесь с большим успехом.

Напомним, в декабре 2018 года на «Газпром Арене» прошли два хоккейных матча: сборная России против Финляндии и СКА – ЦСКА. Суммарно мероприятия собрали 139 151 человека, установив тем самым рекорд.

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