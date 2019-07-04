Медведев: Не исключаем, что «Газпром Арена» снова примет хоккейные матчи в этом году

Президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал о планах на проведение нефутбольных мероприятий на «Газпром Арене».

– Точно планируются концерты Rammstein и «Ленинграда», – заявил Медведев в разговоре с корреспондентом «Фонтанки». – Кроме того, не исключаем, что снова проведём здесь хоккейные матчи. В прошлом году хоккей прошёл здесь с большим успехом.

Напомним, в декабре 2018 года на «Газпром Арене» прошли два хоккейных матча: сборная России против Финляндии и СКА – ЦСКА. Суммарно мероприятия собрали 139 151 человека, установив тем самым рекорд.