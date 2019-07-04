«Школа строгого режима»: в Сосновом Бору забил током забор учебного учреждения

Забор школы в Сосновом Бору забил током. В соцсетях шутят про учебное учреждение «строгого режима», в местной администрации уверяют, что опасное напряжение уже убрали.

Видео в соцсетях появилось 4 июля, а было снято якобы вчера. На кадрах виден электрический разряд от забора, который закадровый голос комментирует словом «бабах!». По утверждению автора, речь идет о школе № 9 в Сосновом Бору, разряды ограждение выдавало раз в две-три минуты, угрожая прохожим.

Местные жители предположили, что виной всему недавний ремонт у учебного учреждения. Рабочие могли пробить обмотку кабеля во время прокладки бетонной дорожки.

Реклама



В администрации Сосновоборского городского округа изданию 47news заявили, что все нарушения устранены. Забор больше не опасен для окружающих.