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Происшествия
04.07.2019 16:30
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«Школа строгого режима»: в Сосновом Бору забил током забор учебного учреждения

Забор школы в Сосновом Бору забил током. В соцсетях шутят про учебное учреждение «строгого режима», в местной администрации уверяют, что опасное напряжение уже убрали. 

Видео в соцсетях появилось 4 июля, а было снято якобы вчера. На кадрах виден электрический разряд от забора, который закадровый голос комментирует словом «бабах!». По утверждению автора, речь идет о школе № 9 в Сосновом Бору, разряды ограждение выдавало раз в две-три минуты, угрожая прохожим. 

Местные жители предположили, что виной всему недавний ремонт у учебного учреждения. Рабочие могли пробить обмотку кабеля во время прокладки бетонной дорожки.

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В администрации Сосновоборского городского округа изданию 47news заявили, что все нарушения устранены. Забор больше не опасен для окружающих. 

 

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