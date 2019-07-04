ДТП на Октябрьской железной дороге стали вдвое реже, но и вдвое тяжелее

За первые шесть месяцев 2019 года в границах Октябрьской железной дороги произошло в два раза меньше дорожно-транспортных происшествий, чем годом ранее. Но при этом их последствия оказались вдвое тяжелее. Причина у всех аварий общая – нарушение ПДД.

Как сообщает 4 июля пресс-служба ОЖД, с января по июнь 2019 года на железнодорожных переездах произошло 9 ДТП, в которых пострадали 6 человек. Один из них погиб. За тот же период 2018 года было зафиксировано 18 ДТП, а пострадали в них трое.

Причиной всех происшествий, отмечают в компании, становилась попытка пересечь железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

К примеру, в начале июля серьезное ДТП произошло на переезде ОЖД в Псковской области. Водитель гузового автомобиля грубо нарушил правила и выехал на переезд перед приближающимся рабочим поездом. В результате машинист поезда погиб на месте, а его помощник скончался в больнице.

В ОЖД напоминают, что по ст. 12.10. КоАП РФ за нарушение правил движения через железнодорожные пути грозит административный штраф или до шести месяцев лишения прав. Если нарушение повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть одного и более человек (ст. 264 УК РФ), то в зависимости от степени тяжести виновнику грозит лишение свободы на срок от трех до пятнадцати лет.