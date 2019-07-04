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Власть
04.07.2019 15:55
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Путин и Папа Римский встретились в Ватикане

В Ватикане началась встреча президента России Владимира Путина и Папы Римского Франциска. Аудиенция проходит в Папской библиотеке Апостольского дворца, расположенной в крыле третьего этажа, рядом с папскими покоями.

Папа Римский встретил российского лидера в холле перед библиотекой, у входа в которую возникла небольшая заминка. Путин жестом предложил понтифику войти в комнату для аудиенции, однако Франциск с улыбкой настоял, чтобы гость вошел первым.

Беседа Путина и Папы Римского проходит в закрытом режиме, лишь в присутствии переводчика.

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