В Едином центре документов завис процесс выдачи готовых загранпаспортов. Вернуть систему к жизни обещают «в ближайшее время»

Единый центр документов на улице Красного Текстильщика в Петербурге днем 4 июля не выдает заграничные паспорта. Новая система, установленная накануне, засбоила.

О том, что горожане не могут забрать готовые документы из ЕЦД, «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, проблемы начались не сегодня, а еще под конец рабочего дня 2 июля. 3-го числа отдел выдачи загранпаспортов и вовсе не работал, закрытым он оказался и сегодня. «Люди сидят и ждут, чтобы хотя бы какая-то информация появилась», – рассказали очевидцы.

Как пояснили «Фонтанке» в ЕЦД, накануне силами МВД в отделе меняли оборудование, работы были регламентными, клиентов о них предупреждали заранее. Новая аппаратура 4 июля не заработала должным образом, технический сбой действительно не позволяет выдавать горожанам паспорта. Наладить работу программного обеспечения обещают «в ближайшее время», однако произойдет это сегодня или времени понадобится больше — неизвестно.