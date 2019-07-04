Происшествия
Кокорин с Мамаевым уехали в колонию. Примерно на 150 дней
Осужденные за побои и хулиганство футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, младший брат зенитовца Кирилл и приятель Александр Протасовицкий 4 июля из Бутырки перевезены в колонию. Отбывать наказание они будут в Белгородской области.
Об этом сообщают в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве и адвокаты осужденных. Кокорины и Мамаев поехали в колонию вместе, Протасовицкий оказался в другом автомобиле.
С момента ареста 11 октября до этапирования в колонию фигуранты провели в изоляторе 266 дней, это 399, если считать день за полтора по новому закону. С учетом приговора – полтора года лишения свободы – выйти из колонии Кокорин может примерно через 150 дней. Ранее сообщалось, что закон позволяет осужденным футболистам просить об условно-досрочном освобождении сразу после прибытия в колонию – в Бутырке спортсмены уже отбыли минимально требуемую для этого треть срока.
Справка:
8 мая Кокорин получил полтора года колонии общего режима, его брат Кирилл столько же. Мамаев и четвертый фигурант, Александр Протасовицкий, приговорены к году и пяти месяцам каждый. Потерпевшими по делу проходили водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ Сергей Гайсин. В октябре 2018 года они были избиты у ночного клуба «Эгоист» и в кафе «Кофемания» в российской столице. 13 июня Мосгорсуд отменил приговор суда первой инстанции для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и вынес новый. В новый приговор добавили пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Признать оружием стул, которым футболисты били чиновника Дениса Пака в «Кофемании», просила прокуратура. Сроки наказания футболистам остались прежними.