Кокорин с Мамаевым уехали в колонию. Примерно на 150 дней

Осужденные за побои и хулиганство футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, младший брат зенитовца Кирилл и приятель Александр Протасовицкий 4 июля из Бутырки перевезены в колонию. Отбывать наказание они будут в Белгородской области.

Об этом сообщают в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве и адвокаты осужденных. Кокорины и Мамаев поехали в колонию вместе, Протасовицкий оказался в другом автомобиле.

С момента ареста 11 октября до этапирования в колонию фигуранты провели в изоляторе 266 дней, это 399, если считать день за полтора по новому закону. С учетом приговора – полтора года лишения свободы – выйти из колонии Кокорин может примерно через 150 дней. Ранее сообщалось, что закон позволяет осужденным футболистам просить об условно-досрочном освобождении сразу после прибытия в колонию – в Бутырке спортсмены уже отбыли минимально требуемую для этого треть срока.