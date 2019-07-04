Любитель гонять и не платить штрафы сам пришел к приставам, чтобы не опозориться на новой работе

Водитель из Петербурга любил погонять и нарушить правила парковки, но не любил платить штрафы и накопил их аж на 80 тысяч рублей. Сознательности ему прибавила новая престижная работа.

Исполнительные производства в отношении 45-летнего петербуржца были возбуждены в Красносельском районном отделе судебных приставов, сообщает 4 июля пресс-служба УФССП Петербурга. Мужчина регулярно превышал скорость и нарушал правила парковки, за что многократно был привлечён к административной ответственности. В итоге он накопил долг по постановлениям ГИБДД в размере 80 000 рублей.

Все штрафы водитель игнорировал, поэтому документы поступили приставам на принудительное исполнение. Какое-то время найти нарушителя не удавалось, поскольку по месту регистрации тот не проживал, однако неожиданно он явился в районный отдел сам – узнать, нет ли его в «списке должников».

Сумма штрафов водителя не удивила, но впечатлила. Узнав, что в случае неуплаты к нему применят принудительные меры, мужчина поспешил получить квитанцию и оплатить ее в ближайшем отделении банка. Приставам он признался, что только что получил престижную работу, и «статус» должника ему был совсем ни к чему. В ведомстве в ответ напомнили, что регулярно проверять себя на наличие долгов можно с помощью электронного сервиса на сайте Управления.