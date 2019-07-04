«Ограничивать граждан в сборе грибов и ягод не будем». Минсельхоз разъяснил, зачем берёт шефство над дикорастущими продуктами

Министерство сельского хозяйства РФ не планирует ни ограничивать, ни контролировать граждан России и соответствующие предприятия, которые занимаются сбором грибов, ягод и других продуктов из дикой природы.

«Не планируется введения каких-либо ограничительных и контрольных мер по отношению к сбору дикоросов предприятиями и гражданами», – сказали 4 июля «Фонтанке» в ведомстве Дмитрия Патрушева.

Дмитрий Патрушев//фото:mcx.ru

В минувший вторник Минсельхоз опубликовал на официальном портале нормативных актов проект постановления правительства РФ, который закрепляет за министерством Патрушева вопросы обращения с дикорастущими пищевыми ресурсами.

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«В том числе, пищевые лесные ресурсы, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок, а также переработка и оборот лекарственных растений», – гласит проект постановления кабинета министров.

В пояснительной записке подчёркивается, что «дикорастущие пищевые ресурсы пользуются высоким спросом как внутри страны, так и за рубежом». Авторы полагают, что «несовершенство правового регулирования сбора дикорастущего сырья в предпринимательских целях и для собственных нужд населения» сдерживает развитие рынка дикорастущего сырья. А закрепление за Минсельхозом права на нормативно-правовое регулирование отрасли якобы решит проблемы сбора и переработки и увеличит «поставки переработанной продукции на экспорт».

Наращивание экспорта грибов, ягод и березового сока пресс-служба Минсельхоза в комментарии «Фонтанке» назвала «ключевой задачей» на ближайшие годы.

«Наша страна обладает значительными запасами дикорастущего сырья, на уровне порядка 8,5 млн тонн в год. При этом на настоящий момент они используются всего на 6%», – уточнили в министерстве.

Как конкретно будет действовать министерство Дмитрия Патрушева после передачи в его подчинение вопросов оборота дикорастущих продуктов, не уточняется. «Право регулировать отрасль обеспечит доступ «предприятиям заготовки, переработки и хранения дикоросов к действующим мерам господдержки», – утверждают в Минсельхозе.

Осенью 2018 года в Госдуму был внесён закон о создании пунктов приёма лесных грибов, ягод и орехов.

«Наши ягоды и грибы – лучшие в мире. Это не менее богатый для страны ресурс, чем нефть или газ», – заявлял тогда председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

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В апреле 2018 года Госдума приняла закон, который разрешил россиянам собирать валежник. Парламент Петербурга решил легализовать этот способ финансового вспоможения горожанам в круглогодичном режиме.