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04.07.2019 15:06
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Европейскому университету вернули аккредитацию магистерских программ

Приказ об аккредитации магистерских программ Европейского университета в Петербурге подписал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Документ опубликован на сайте частного вуза 4 июля.

Как объяснила «Фонтанке» руководитель аппарата ректора ЕУ Алла Самолетова, университету вернули аккредитацию по всем специальностям магистратуры. 

«К моменту, когда студенты закончат магистерскую программу, они получат диплом государственного образца», — отметила она.

Рособрнадзор 10 августа 2018 года снова разрешил учебному заведению заниматься своей деятельностью. Этому предшествовала двухлетняя борьба ЕУ за возможность обучать студентов.

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Справка:

Гонения на Европейский университет начались в 2016 году. По сути, их инициатором стал бывший городской, ныне думский депутат Виталий Милонов, которому якобы студенты пожаловались на то, что их заставляли писать работы в защиту ЛГБТ. Некоторые связывали полосу невезения с фигурой экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина (членом попечительского совета вуза) — будто бы проблемы были выгодны его политическим конкурентам.

Последние два года Европейский выполнял функции научного центра. Защитники университета митинговали, писали петиции, письма и запросы.

Европейский университет был основан в 1994 году, он стал одним из первых частных университетов в России. Это небольшой магистерский вуз с исключительно гуманитарным профилем, рассчитанный на обучение 226 студентов. В университете пять факультетов. В попечительский совет университета входят экс-министр финансов Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

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