«Где крупный праздник, там мы». Создатели смертоносного салюта в Минске едут с гастролями в Петербург

Фейерверк в Белоруссии унес жизнь зрительницы и покалечил еще десять человек. Установки и снаряды поставляла подмосковная компания «Пиро-Росс», с которой Смольный заключил контракт на фейерверк в День военно-морского флота.

Момент взрыва/кадр из видео/NDEPENDENT - BELARUS/YouTube

Праздничный салют в честь Дня независимости Белоруссии закончился взрывами. На третьей минуте фейерверка зрители услышали мощные хлопки. Несколько снарядов сдетонировали в пусковой установке. Такое же оборудование привезут в Петербург к 28 июля.

СК Белоруссии навал случившееся «исключительным случаем», отметив, что подобное в белорусской столице ранее не случалось. Смертельный фейерверк стал основанием для возбуждения уголовного дела.

«Салютные установки и сами фейерверочные изделия были приобретены в российском ОАО "Пиро-Росс" (город Сергиев Посад). Установлено, что подорвались изделия одного калибра (195 мм) из пяти, применяемых в ходе салюта», – заявление председателя СК Белоруссии Ивана Носкевича 4 июля цитирует агентство БЕЛТА.

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Салютная установка, на которой вчера вечером взорвался снаряд.



Военные говорят, что взрывы произошли в 3 из 6 мест запуска со снарядами одного калибра. Интересно, догадался ли кто-нибудь протестировать салют на полигоне, перед тем как тащить его в центр города. pic.twitter.com/7DAbiNUst1 — Чай з варэннем (@belteanews) July 4, 2019

Компания «Пиро-Росс» известна в России и за пределами. На ее сайте piro.piro-ross.ru/About_piro указано, что работает на рынке уже 20 лет. Компания называет себя «основным разработчиком и поставщиком салютных установок для Министерства обороны РФ», а ее директор Сергей Чанкаев в одном интервью без ложной скромности заметил, что «если у нас в стране большой праздник, то "Пиро-Росс" где-то там».

В портфолио – салюты на 300-летие Петербурга и 850-летие столицы. Компания работала во множестве городов от Петрозаводска до Сочи.

По данным сайта госзакупок, последние несколько лет «Пиро-Росс» обеспечивала салюты в Петербурге на День ВМФ. Этот год не стал исключением. Контракт стоимостью 550 тысяч рублей комитет законности, правопорядка и безопасности Смольного заключил с пиротехниками 7 мая 2019 года.

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Из технического задания следует, что фейерверк должен быть проведен 28 июля с 22.30 до 22.45. Его место еще не выбрано – либо Петропавловская крепость, либо Кронштадт.

Комитет законности требует от «Пиро-Росс» использовать пусковые установки восьми калибров, в том числе 195 миллиметров. Пиротехнических залпов того же калибра, что взорвались в Минске, будет не менее 30. Каждое стоит 2680 рублей. Взорваться снаряды должны на высоте от 170 до 195 метров.

195-миллиметровые изделия содержат заряды, которые в небе при правильной детонации создают эффект парчовой короны, кольца из золотых огней, красного пиона с кокосовым пестиком, зеленой пальмы, трещащей волны с переходом в синие огни.

Компания «Пиро-Росс» не спешит брать ответственность за трагедию в Минске. Она четко разделяет специфику сотрудничества с российскими властями и Минобороны и военными из Белоруссии. Начальник конструкторского бюро «Пиро-Росс» Андрей Имкин сообщил «Фонтанке»:

«Установки действительно нашего производства. Мы их поставили Минску в 2008 году. Разорвавшиеся снаряды принадлежат партии 2017 года выпуска. Они уже использовались, нареканий не было. Хранятся снаряды на арсеналах в Белоруссии. В каких условиях, мы не знаем. В Минске были наши сотрудники, но они лишь консультировали белорусов по технической части. Они программировали выстрелы. Контракта у нас нет, мы помогали по дружбе».

По словам Имкина, срок эксплуатации снарядов – пять лет. Их заряжали в установки тоже белорусские военные.

«О причине взрыва говорить сейчас преждевременно», – уточнил конструктор.

Судьба госконтрактов в России компании пока неизвестна. На данным момент договор со Смольным действующий.

Евгений Богданов,

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»