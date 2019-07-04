Думал о бренности бытия. Автор гибельной аварии в Петербурге оказался сыном убитого бизнесмена из Дагестана

Мысли 26-летнего водителя автомобиля Lexus Арслана Агаризаева, подозреваемого в смертельном ДТП на Невском путепроводе, были заняты отцом. В день аварии ему бы исполнилось 54 года, не прерви его жизнь пули киллера.

Как стало известно «Фонтанке» 4 июля, Арслан Агаризаев является выходцем из семьи дагестанского предпринимателя Вили Агаризаева. На мужчину покушались минимум два раза. В 2004 году на Васильевском острове из автомата расстреляли машину, которой он управлял. В салоне находился еще один представитель дагестанской диаспоры, Али Сулейманов. Стрельбу правоохранители считали этнической разборкой.

В январе 2012 года на Вили Агаризаева было совершено еще одно, удачное, покушение. Киллер застал его в Шлиссельбурге. Бизнесмен вышел из дома на Луговой улице и не успел дойти до машины.

Реклама





Дата рождения Вили Агаризаева – 3 июля. Агаризаев-младший вчера мчал по Петербургу из Невского района в Красногвардейский район, где живет его мать. Как уточнили «Фонтанке» товарищи подозреваемого, он находился не в лучшем расположении духа из-за воспоминаний. Сам Арслан Агаризаев от беседы с корреспондентом уклонился, сославшись на невозможность говорить. Возможно, с ним проводили следственные действия.

Днем 3 июля Lexus Агаризаева выехал на Невский путепровод. Перед ним в правом ряду ехал автобус, в левом – фура. Водитель, как следует из видеозаписи, резко ускорился и постарался втиснуться в небольшой зазор между автобусом и грузовиком, но совершил столкновение. Фуру вынесло на встречную полосу, на минивэн «Форд», водитель которого от лобового удара погиб.

Водитель грузовика, повисшего над путепроводом, получил тяжелые травмы. Агаризаев тоже попал в больницу с повреждениями средней тяжести. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 264 УК – «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подозреваемого отпустили под обязательство о явке.