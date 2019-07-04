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Власть
04.07.2019 14:56
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Чиновница из Тюмени отлучена от госзакупок после участия в конкурсе Playboy

Жительница Тюмени уволилась с госслужбы после того, как приняла участие в конкурсе Playboy «Девушка года — 2019». От госзакупок Анна Ануфриева перешла к депиляции.

О закончившейся карьере чиновницы 4 июля сообщает URA.RU. По данным портала, участница конкурса в мужском журнале Анна Ануфриева больше не работает в управлении государственных закупок Тюменской области (в Интернете можно найти информацию о том, что она была ведущим специалистом). 

«Я приняла решение уйти. Почему — обсуждать неэтично: я уважаю своего работодателя и не хотела бы распространяться об этом», — заявила журналистам 27-летняя сибирячка.

На сайте Playboy в анкете Анны, впрочем, все еще указана государственная служба как род деятельности. В Instagram бывшая чиновница позиционирует себя как участница конкурса Playboy Russia «Девушка года — 2019» и мастер по депиляции.

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«Есть единственная уважительная причина разрыва отношений и увольнения с работы — невозможность личностного роста в сложившихся условиях», – пишет молодая женщина в одном из постов в соцсетях. Она цитирует психолога Михаила Литвака. 

На сайте мужского журнала опубликовано 8 фото Анны. Сибирячка пишет, что любит музыку, немецкий язык, литературу, пишет стихи (планирует издать сборник). Хочет переехать в Европу. 

По информации URA.RU, после заявки на конкурс на девушку обрушилась волна негативных комментариев. Это не помешало жительнице Тюмени собрать немало лайков.

 

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