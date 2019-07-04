Дзюба, Азмун и Оздоев представили новую форму «Зенита»

Футбольный клуб «Зенит» презентовал новую игровую форму на сезон 2019/20. В презентации участвовали Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев.

Фото: Артем Кузьмин/"Фонтанка.ру"

«Палитра домашнего комплекта формы сине-бело-голубых вдохновлена морской стихией Петербурга и покрыта динамичным орнаментом, который также угадывается в графике клубного самолёта «Зенита». Гостевая форма отражает мастерство, гордость и благородство игроков петербуржцев, а строгость и лаконичность белоснежного комплекта усиливает фокус на деталях, выполненных в традиционных цветах: яркие акценты сочетаются с линиями на спине, манжетами, воротником и гетрами», – говорится в официальном сообщении «Зенита».

Форма произведена из переработанного полиэстера. Для создания одного комплекта в среднем используется 16 пластиковых бутылок, переработанных в полиэфирную ткань.

«Это позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду», – заявили в «Зените».

Первый матч в новой форме «Зенит» проведет 6 июля в Москве, где петербуржцы разыграют с «Локомотивом» Суперкубок России.