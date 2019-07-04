Газа на шесть триллионов. «Газпром» подтвердил статус самой дорогой компании
Капитализация «Газпрома» впервые за одиннадцать лет превысила 6 трлн рублей, компания уже месяц сохраняет статус самой дорогой в России. В четверг, 4 июля, на Московской бирже стоимость одной акции достигла 254,33 рубля за штуку — дороже ценные бумаги этой госкомпании стоили только в 2008 году.
Бумаги «Газпрома» торговались по рекордной цене в 10:20 по московскому времени, затем немного упали в цене, и на 14:00 колеблются около 253 рублей за одну акцию.
На пике торгов капитализация компании, таким образом, превысила 6 трлн рублей. С 3 июня «Газпром» остается самой дорогой компанией страны. В тот день акции резко подорожали на 6% на фоне слухов об отставке председателя правления Алексея Миллера.
Самого же рекордного значения стоимость акций «Газпрома» достигла весной 2008 года, когда ценные бумаги компании торговались по цене 369,5 рублей за штуку.
В топ-5 компаний России по капитализации входят также Сбербанк (5,21 трлн рублей), «Роснефть» (4,44 трлн), ЛУКОЙЛ (4 трлн) и «НОВАТЭК» (3,93 трлн).
В конце июня на общем собрании акционеров «Газпрома» было объявлено, что компания выплатит в этом году рекордные дивиденды — 16,61 рубля на одну акцию.