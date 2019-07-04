Газа на шесть триллионов. «Газпром» подтвердил статус самой дорогой компании

Капитализация «Газпрома» впервые за одиннадцать лет превысила 6 трлн рублей, компания уже месяц сохраняет статус самой дорогой в России. В четверг, 4 июля, на Московской бирже стоимость одной акции достигла 254,33 рубля за штуку — дороже ценные бумаги этой госкомпании стоили только в 2008 году.

Бумаги «Газпрома» торговались по рекордной цене в 10:20 по московскому времени, затем немного упали в цене, и на 14:00 колеблются около 253 рублей за одну акцию.

На пике торгов капитализация компании, таким образом, превысила 6 трлн рублей. С 3 июня «Газпром» остается самой дорогой компанией страны. В тот день акции резко подорожали на 6% на фоне слухов об отставке председателя правления Алексея Миллера.

Самого же рекордного значения стоимость акций «Газпрома» достигла весной 2008 года, когда ценные бумаги компании торговались по цене 369,5 рублей за штуку.

Реклама





В топ-5 компаний России по капитализации входят также Сбербанк (5,21 трлн рублей), «Роснефть» (4,44 трлн), ЛУКОЙЛ (4 трлн) и «НОВАТЭК» (3,93 трлн).

В конце июня на общем собрании акционеров «Газпрома» было объявлено, что компания выплатит в этом году рекордные дивиденды — 16,61 рубля на одну акцию.