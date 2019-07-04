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Происшествия
04.07.2019 14:24
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В Москве дерево упало в песочницу. Погиб 3-летний ребенок

Следственный комитет в российской столице возбудил уголовное дело о халатности после гибели ребенка в песочнице. Врачи прибыли на место через пять минут, но было поздно.

Как сообщает Следком, трехлетний ребенок скончался в Басманном районе столицы 4 июля. Агентство «Москва» добавляет, что малыш играл в песочнице во дворе одного из домов в Гольяновском проезде, когда его придавило упавшим деревом. Отмечается, что скорая помощь была на месте не более чем через пять минут, но помочь мальчику уже не смогла. 

Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

В Москве, оказавшейся в тылу циклона, сегодня дует сильный западный ветер.  

 

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