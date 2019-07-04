Набиуллина: Банк России рассмотрит в июле возможность снижения процентной ставки на 0,5%

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина анонсировала возможное изменение процентной ставки в меньшую сторону. Вопрос будет рассматриваться уже в июле, сообщает корреспондент "Фонтанки".

«В июле мы будем рассматривать возможность снижения процентной ставки, – заявила Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Петербурге 4 июля. – Мы не исключаем снижение в 50 базисных пунктов. Наверняка будем рассматривать эту возможность».

14 июня совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 7,5% годовых. До этого мегарегулятор снижал ставку в марте 2018 года.