Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+17°C
/ Завтра: +14
$ 63.40р
71.54р
16:30 04.07.2019
Расширенный поиск

Финансы
04.07.2019 14:18
Печать

Набиуллина: Банк России рассмотрит в июле возможность снижения процентной ставки на 0,5%

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина анонсировала возможное изменение процентной ставки в меньшую сторону. Вопрос будет рассматриваться уже в июле, сообщает корреспондент "Фонтанки".

«В июле мы будем рассматривать возможность снижения процентной ставки, – заявила Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Петербурге 4 июля. – Мы не исключаем снижение в 50 базисных пунктов. Наверняка будем рассматривать эту возможность».

14 июня совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 7,5% годовых. До этого мегарегулятор снижал ставку в марте 2018 года.

Реклама


Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор