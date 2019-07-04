Путин прилетел в Италию

Владимир Путин прибыл в Италию, сообщает 4 июля пресс-служба Кремля.

В ходе официального визита запланированы переговоры главы Российского государства с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой и председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.

Лидеры обсудят ключевые вопросы российско-итальянского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные международные и региональные темы.

Предполагается совместное участие Владимира Путина и Джузеппе Конте в заседании российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ.

Кроме того, президент России посетит Ватикан и встретится с папой римским Франциском.