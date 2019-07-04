«Никакой России». Коломойский назвал конфликт в Донбассе «внутренним» и «никем не инспирированным»

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который в 2014 году создавал и финансировал украинские национальные батальоны, призвал видеть в событиях на Юго-Востоке Украины сугубо гражданский конфликт.

«А у нас то, что произошло в Донбассе, это что произошло? ... Это внутренний гражданский конфликт», – заявил 4 июля Коломойский в комментарии изданию «НВ Украина».

По его словам, конфликт «никем не инспирированный, никакой Россией». Хотя при этом бизнесмен полагает, что на востоке республики присутствуют российские военные.

«Пока будет конфликт, будет там [в Донбассе] российская техника. Это реалии из жизни. Да, она там есть. А у нас американская техника с этой стороны есть. "Джавелины" те же. И что с этого?» – рассказал Коломойский.

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По его словам, основой для произошедшего на востоке страны стал «внутриукраинский конфликт», который, по его оценкам, «готовился 20 лет».

Стоит отметить, что нынешнего президента Украины Владимира Зеленского часто связывают с именем олигарха Коломойского. Хотя оба они отрицают какие-либо особые отношения между собой.