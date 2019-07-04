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Спорт
04.07.2019 14:36
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Кокорина и Мамаева опустили на дно Чёрного моря. Там они встретились с Лениным и Сталиным

Скульптура, изображающая российских футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, появилась в подводном музее одного из дайвинг-центров Анапы. Осуждённые спортсмены под водой «борются за свободу».

Как сообщает телеканал «360» 4 июля, скульптуру изготовили еще к чемпионату мира по футболу 2018 года. В бетонном изваянии изобразили двух футболистов без привязки к знаменитостям. После того как Александр Кокорин («Зенит») и Павел Мамаев («Краснодар») проявили себя вне футбольного поля и оказались под следствием, к скульптуре добавили табличку с фамилиями спортсменов и пояснением, что те «борются за свободу».

«Люди стали говорить: "О, прикольно, Кокорин и Мамаев". И мы в результате решили сделать эту табличку с требованием свободы футболистам. А что касается скульптуры — ее автор житель Анапы. А на самом деле все пошло от народа», — рассказал инструктор дайвинг-центра Павел Гуревич.

На дне Чёрного моря с футболистами соседствуют бюсты Ленина и Сталина, старинные якоря, военная техника и другие экспонаты подводного музея.

Ранее уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева заявила «Фонтанке», что Кокорину разрешили в ежедневном режиме посещать под конвоем один из медицинских центров Москвы для прохождения реабилитации больного колена. Адвокат зенитовца это отрицает. 

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Справка:

8 мая Кокорин получил полтора года колонии общего режима, его брат Кирилл столько же. Мамаев и четвертый фигурант, Александр Протасовицкий, приговорены к году и пяти месяцам каждый. Потерпевшими по делу проходили водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ Сергей Гайсин. В октябре 2018 года они были избиты у ночного клуба «Эгоист» и в кафе «Кофемания» в российской столице. 13 июня Мосгорсуд отменил приговор суда первой инстанции для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и вынес новый. В новый приговор добавили пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Признать оружием стул, которым футболисты били чиновника Дениса Пака в «Кофемании», просила прокуратура. Сроки наказания футболистам остались прежними.

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