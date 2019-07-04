«Платон» может заработать и на региональных дорогах. Идею поддержали 60 субъектов

Система взимания платы с большегрузов «Платон» действует на федеральных трассах России, однако сейчас ведется обсуждение возможности внедрить ее и на региональных дорогах. Эту идею поддержали уже 60 субъектов РФ.

По словам министра транспорта России Евгения Дитриха, вопрос внедрения системы «Платон» на дорогах регионального значения пока только обсуждается. Тем не менее, как рассказал журналистам первый зампред правления ГК «Автодор» Игорь Астахов, желание ввести ее на своей сети автодорог уже выразили 60 регионов, опрошенных Минтрансом, передает 4 июля ТАСС. И по словам Астахова, сделать это им ничего не мешает: «дано такое право субъектам по устройству этой системы на свои дороги».

«Регионы формулируют это предложение для тех дорог, которые в наибольшей степени загружены грузовым транспортом, который в силу тех или иных причин предпочитает перемещаться на региональные дороги. Регионы многие просто говорят о том, что для ряда дорог такие решения им очень важны», – пояснял ранее министр транспорта РФ.

С 1 июля 2019 года тариф системы «Платон» прошел первую индексацию. Он вырос на 14 копеек и теперь составляет 2,04 рубля за километр. Ближайшие годы он будет индексироваться постепенно, по накопленной инфляции. Как отмечали в Минтрансе, с 1 февраля 2020 года тариф поднимут до 2,2 рубля за километр, с 1 февраля 2021 года – до 2,35 рубля за километр. После этого индексация будет проводиться ежегодно 1 февраля по уровню годовой инфляции.