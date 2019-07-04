На центральных улицах Петербурга стали реже открываться новые рестораны. Владельцы заведений общепита предпочитают фуд-холлы

Во втором квартале 2019 года на основных магистралях Петербурга открылось 34 новых ресторана. По сравнению с предыдущими периодами темпы открытий существенно снизились, говорится в исследовании международной консалтинговой компании JLL. Так, за аналогичный период 2018 года было открыто 50 точек общепита, в первом квартале 2019 года — 41.

Такую тенденцию можно объяснить эффектом высокой базы — в прошлом году бум открытий новых заведений был во многом связан с проведением чемпионата мира по футболу. Но, по мнению экспертов JLL, рестораторы уходят из стрит-ретейла, так как переключились на другой формат — фуд-холлы.

«Рестораторы по-прежнему заинтересованы в запуске новых объектов в Петербурге, однако многие недавние открытия пришлись на фуд-холлы в общественных пространствах, таких как «Голицын Лофт», «Василеостровский рынок», «Севкабель Порт», – говорит Александра Камаева, консультант отдела стрит-ретейла компании JLL в Санкт-Петербурге. По ее словам, новый формат дает заведениям целевой трафик, а также возможность организовать летние террасы, что перетягивают спрос с центральных улиц. Наконец, подобные проекты позволяют протестировать концепции с наименьшими затратами. «Поэтому они интересны как начинающим рестораторам, так и известным на гастрономической карте города именам», – говорит эксперт. Тенденция продолжится по мере открытия новых заведений в формате фуд-холла. Такие проекты в частности готовятся к запуску в ТРЦ «Галерея» и «Сити-Молл».

Активность бизнеса снизилась и в других сегментах рынка стрит-ретейла. Общее количество открытий уменьшилось на 7% по сравнению с первыми тремя месяцами, отмечают в JLL. Практически перестали открываться магазины сувениров. Зато появилось сразу несколько специализированных продуктовых магазинов, например, мармеладных.

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Но открытий все же оказалось больше, чем закрытий. Как следствие, доля вакантных помещений за 2-й квартал уменьшилась с 8,0% до 7,7%.

Максимальный уровень ставок аренды на рынке стрит-ретейла Петербурга почти не изменился за 2-й квартал. Но, к примеру, на Невском проспекте выросла нижняя граница арендной ставки. «Сразу несколько помещений на Старо-Невском покинули арендаторы ценового сегмента ниже среднего. Предполагаю, что в ряде из них могут появиться люксовые операторы», – говорит Владислав Фадеев, руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге. Но процесс замещения может оказаться не быстрым.