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04.07.2019 13:48
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Глава «Автодора» стал фигурантом уголовного дела из-за нарушений при строительстве ЦКАД

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что на председателя правления «Автодора» завели уголовное дело из-за выявленных нарушений после проверок его ведомства и Счетной палаты.

«Большой объем нарушений выявлен в ходе проверки реализации инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога» в Московской области. По ее результатам в отношении председателя правления госкомпании «Автодор» возбуждено уголовное дело», – цитируют российские информагентства 4 июля заявление генпрокурора.

Подозреваемый, имя которого не называется, может отправиться за решетку на 10 лет.

В феврале Счетная палата констатировала, что строительство ЦКАД идет не по плану. Ревизия показала, что готовность на некоторых участках составляла от 0% до 66%, что не позволяет завершить проект ранее IV квартала 2020 года.

ЦКАД — приоритетный инфраструктурный проект, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Цена строительства всего объекта, по предварительным оценкам, составит около 300 миллиардов рублей, 150 миллиардов из которых — средства ФНБ.

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