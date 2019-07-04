В России такого еще не было. Архитектор «Сириуса» показал научный центр будущего

Дома — повелители ветров и математический расчет числа фонтанов и прудов. Петербургский архитектор Андрей Литвинов рассказал «Фонтанке», каким будет его парк «Сириус».

предоставлено архитектурной студией Lifequality Evolution

Парк науки и искусства «Сириус» создали на базе оставшейся от сочинской Олимпиады инфраструктуры. До 2022 года там возведут театрально-концертный комплекс. Впереди — амбициозные планы по созданию университета с кампусом и зоны, где поселятся лучшие инвесторы. Руководитель архитектурного бюро Lifequaliti Андрей Литвинов поделился, какими будут облик и особенности будущей «образовательной Мекки» России.

Архитектор Андрей Литвинов Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС

- Какие проекты появятся в Имеретинской низменности и на какой стадии реализации они находятся?

– На сегодняшний момент разрабатываются концепции для трех территорий в Адлере. Это создание университетского кампуса «Сириус», технико-внедренческой зоны и реновация Олимпийского парка. Это три отдельных проекта, которые разрабатываются параллельно, но, тем не менее, взаимосвязаны идеологически и несут одну и ту же миссию — развития Адлера, Краснодарского края и страны в целом.

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- Сейчас у «Сириуса» уже функционирует образовательный центр. Университет и технико-внедренческая зона — развитие этого проекта?

– Да, это следующий этап. Образовательный центр существует достаточно давно. Пришло время для его развития в формат университета. Логично создать здесь, в самых лучших на территории России климатических условиях, именно технико-внедренческую зону. Где соберутся филиалы лучших технологических компаний, которые занимаются исследованиями, развиваются и являются примером для других компаний в своей отрасли. Составляют конкуренцию на международном рынке, но являются российскими. Хочется обеспечить этим филиалам комфортные условия с точки зрения проживания, бытовой инфраструктуры. Построить детские садики, апартаменты для проживания, школу, спортивный комплекс.

Чтобы это был некий кластер, в котором находятся как сами представительства компаний со своей спецификой — у кого-то офис, у кого-то лаборатория, производство или студия, так и район, где будут проживать сотрудники филиалов. Это отдельный проект, который реализуется под управлением «Сириуса» при участии резидентов, с которыми «Сириус» проводит исследования, изучает российский рынок, отрасль, встречается, приглашает лучшие из компаний принять участие в создании иннокластера. Чтобы собрать под одной крышей лучших. Поэтому параллельно ведутся переговоры с резидентами – у каждого свои потребности, задачи, необходимые условия. Мы находимся в процессе создания концепции, которая отталкивается от обратной связи от резидентов. Эта работа будет длиться еще в течение полугода, после чего начнется дальнейшее проектирование.

- На основе этой информации вы будете разрабатывать всю проектную документацию?

– Да. К примеру, сейчас мы ведем обсуждение с «Яндексом». У них своя идеология, свои принципы и условия работы. Понятно, что структура их офисных пространств достаточно креативная. Они также проводили исследования, создавая свои офисы по всему миру. Поэтому мы должны соответствовать их запросам. У компании «Биокад» – свои нюансы. У них специфические лаборатории, исследовательские центры, поэтому мы обсуждаем, как сформировать территорию с учетом их особенностей. Представленный на ПМЭФ мастер-план — некий срез уже проделанной работы. На этой площадке было много компаний, с которыми можно проговорить их возможное участие.

- В проекте заявлено некое «управление» погодой для создания оптимального микроклимата. Как это работает?

– В технико-внедренческой зоне мы использовали специализированное программное обеспечение для создания в рамках отдельно взятой территории оптимальной влажности воздуха за счет баланса водных поверхностей, потому что климат специфический. Постройки технико-внедренческой зоны будут располагаться на стилобате – единой платформе.

Фото: предоставлено архитектурной студией Lifequality Evolution

Под ним находятся паркинг и все инженерные коммуникации. На платформе большая концентрация объектов, они нагреваются, особенно в летний период. И мы должны компенсировать это определенным количеством водных объектов, которые, испаряясь, компенсируют теплопотери. Так создается оптимальная влажность воздуха. Мы просто берем исходные данные: здания, дороги, тротуары, зеленые зоны, загружаем их в программу, которая с учетом климатических характеристик – статистических данных по температуре, перепадам давления, влажности дает рекомендации, в каких местах и какой площади должны быть водные поверхности для того, чтобы соблюсти баланс.

- У этой системы, если я правильно поняла, есть дополнительный бонус в виде экономии воды.

– В данном случае, учитывая, что мы строим на платформе, грунт для озеленения - это не просто насыпать земли. Мы выкладываем специальные слои, которые естественным образом фильтруют воду и очищают ее до определенного качества. Потом вода используется для технических нужд. Таким образом, потребление от городских сетей снижается на 30%.

Фото: предоставлено архитектурной студией Lifequality Evolution

- В рамках реновации Олимпийского парка разобьют целых четыре парка, в одном из них появится театрально-концертный комплекс. Сейчас этот проект наиболее близок к реализации по сравнению с другими?

– Не только близок, он уже реализуется. Открыт бюджет, ведутся проектирование и изыскательные работы. Строительство предполагается начать в октябре этого года, а закончить и открыть комплекс в начале 2022 года. Архитектурный облик утвержден по результатам международного конкурса, объявленного в марте. Мы в нем победили, и на экономическом форуме были объявлены результаты. Было обозначено, что архитектурный облик и концепция будут нашими.

- А в чем суть предложенной вами концепции комплекса?

– В уникальном силуэте и параметрах фасадов. Театрально-концертный комплекс будет символом парка. Дизайн здания связан с яркой и неповторимой природой Кавказских гор и перекликается с ландшафтом. Его место расположения на фоне гор создает некий единый образ, стиль характеризуется экспрессивной выразительностью линий фасада и природной динамикой. Его архитектура тесно переплетается с местоположением. Если его поставить в другом городе и в другое место, такого эффекта бы не возникло, было бы просто красивое здание. В данном случае он представляет собой единое целое с природой региона и с фоном.

- Ансамбль?

– Открытые территории, водные поверхности, которые примыкают к комплексу, отражения, световые решения, подсветка, фасады будут создавать разные сценарии восприятия комплекса. С разных расстояний здание будет восприниматься по-разному. Издалека ты видишь общий силуэт, при подходе начинают различаться детали. Зритель начинает обращать внимание на нюансы: фактуру материалов, наклонное остекление. Несколько уровней восприятия – это важно для объектов, которые находятся на плоскости. Если бы мы находились в условиях исторического центра, пока не подойдешь близко, не сможешь воспринять. А в данном случае важно, чтобы здание воспринималось с разных расстояний и ракурсов, формировался разный образ от общего – до тактильных ощущений, когда человек подходит близко.

- Внутренние интерьеры тоже проектируете вы?

– Да. В дизайне присутствует большое количество натурального дерева, дуба, теплых тонов, большие многосветные пространства. Общественные зоны достаточно развиты, это еще одна особенность комплекса. Сюда мы приходим и можем попасть в литературное кафе, музыкальные гостиные, музей театра, зону магазинчиков с сувенирами, интересными вещами, книгами, посвященными искусству, культуре. Есть панорамный ресторан наверху, из которого открывается вид на горы, и большая зона на 300-400 человек, где можно проводить презентации. Суть комплекса заключается как раз в ауре. Этот как храм культуры. Пространство, помимо концертного зала, имеет еще и буферные зоны.

– Он будет «жить» не только во времена оперы и балетов?

– Его можно будет посещать в любое время, утром, вечером, в будни и выходные. Это очень важно для культурного развития, чтобы люди погружались в эту атмосферу.

- Комплекс станет доминантой одного из четырех парков в рамках парка «Сириус»?

– Парка культуры и искусства, в котором также разместится квартал дизайна. Это кластер творческих людей. Территория, на которой появятся интересные архитектурные объекты, здания не выше одного этажа с многосветными двухуровневыми пространственными объемами. Там разместятся разные студии, связанные с творческой тематикой. По сути, это и офисные пространства, и шоурумы, и зоны для показа результата творчества. Эта зона открыта для всех людей, кто хочет прийти, погулять, посмотреть на процесс творения.

- Что собой представляют три других парка?

– Это биопарк — ботанический сад и семь оранжерей, парк спорта с высокой концентрацией разнообразных открытых площадок, уличных тренажеров, велодорожек, скейтдромов и велодромов.

- Представитель практически любого вида спорта может туда прийти и для него там будет спортивная инфраструктура?

– Да. Если ты пришел и хочешь заняться спортом на улице, ты приезжаешь сюда, где каждый найдет для себя интересное. И молодежное, и профессиональное, и любительское. Последний – парк науки. Это еще одна территория, которая включает в себя разнообразную инфраструктуру, связанную с демонстрацией достижений науки в разнообразных формах восприятия. Это не только музей, здесь можно будет получить практический опыт. Для детей – в игровых формах, это еще и инструмент дополнительного образования. И для детей «Сириуса», и для жителей и туристов Адлера, которые в развлекательной форме могут прикоснуться к последним достижениям в различных областях.

- На какой стадии реализации университет и кампус?

– Утвержден мастер-план, задача которого – разместить все необходимые инфраструктурные объекты. Центром кампуса станет университетский парк, вокруг формируется сам университет, студенческий городок, апартаменты преподавателей и спортивный комплекс. Парк создает общественную зону, где студенты смогут проводить время на улице, сидеть на траве и заниматься. Есть также водные поверхности, защитные конструкции от солнца. Одна из «фишек» – практически постоянный штиль в определенных местах. На прибрежной территории, несмотря на высокую температуру, всегда ветрено. Мы в специальной программе произвели аэродинамический расчет, в соответствии с которым расположили здания. С помощью правильных углов и поворотов построек вокруг парка мы рассредоточили ветровые потоки в проходные зоны, а в рекреационной зоне с инфраструктурой для работы или отдыха на открытом воздухе все время будет штиль. Использование такого программного обеспечения позволяет оптимизировать погодные условия. Поэтому если посмотреть на расположение построек на плане, может показаться странным, почему они так хаотично повернуты. На самом деле это соответствует замыслу, и это – оптимальная расстановка углов, которая базируется на данных по статистике ветров в регионе за последние 50 лет.

- Даже сквозняку отводится определенное место.

– Мы часто можем встретить территории в спальных районах, где дома-дома-дома, между ними детские площадки, парковые зоны, и там постоянно ветрено. Неприятно сидеть и отдыхать. Можно, конечно, поставить фонтан, но если постоянно задувает, какой смысл в таких затратах? Мы это делаем, чтобы люди больше времени проводили на улице, и поэтому должны создать для них оптимальные климатические условия.

Фото: предоставлено архитектурной студией Lifequality Evolution

-Вы предлагаете соединить парки, кампус и технико-внедренческую зону некой дорогой?

– Это скорее единый пешеходный каркас, который образует кольцо, связывающее эти объекты между собой. В местах, где он пересекается с автомобильными дорогами, мы формируем пешеходные мосты, дальше спускаемся и снова идем по земле. Препятствия в виде перекрестков и дорог мы обходим за счет создания второго уровня, и пешеходный каркас получается непрерывным. Это также несет в себе функцию навигации, когда человек понимает, если он вышел на эту красную дорожку, он дойдет до цели. Это как некий магнит. Если ты отошел куда-то в сторону, ты всегда увидишь эту дорогу. А выйдя на нее, всегда можно будет попасть во все зоны. Сейчас территория очень сложная для восприятия. На ней можно заблудиться, непонятно, куда идти, поэтому пешеходный каркас служит еще и неким навигационным маршрутом, который формирует чувство безопасности, понимание, что я не потеряюсь, потому что рядом со мной всегда есть пешеходный каркас.

- Ориентир, который люди всегда найдут?

– Ориентир, который всегда будет в зоне визуального доступа. Мы хотим сделать его ярким за счет дизайна. Дорожное покрытие хочется сделать по всему кольцу одной фактуры, одного цвета. Тогда всегда понимаешь, что ты вышел именно на эту дорогу. Визуальное притяжение мы будем формировать разными методами. Это пока только идея. В каких-то городах ориентирами являются небоскребы. У нас нет высотных зданий, поэтому мы должны использовать другие средства, чтобы люди чувствовали себя в безопасности. Именно с точки зрения ориентации в пространстве.

- Вы планируете обновление существующих соседних кварталов?

– Они уже сформированы. Там живут люди: малоэтажная застройка, частный сектор, где-то есть четырехэтажные дома, разбросанные по всей территории отели. Без этих районов и жилых домов все-таки не было бы устойчивого развития. Нельзя создать искусственную территорию, искусственный город. Мы можем только показать пример, а районы должны меняться параллельно, но сами. Это все не происходит за месяц, год, три года… Кто знает, может быть, в будущем это станет третьей столицей. Здесь есть точки притяжения, уже много вложено в эту территорию, есть олимпийская инфраструктура. Процесс надо довести до конца, не бросать его на полпути, ориентируясь на одну цель. Олимпиада сделала первый шаг, не решила все проблемы, но создала предпосылки, которыми нужно пользоваться. А тематика образовательного процесса как раз сейчас является вектором развития.

Беседовала Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»