Странный маневр юного водителя, приведший с смертельному ДТП на «Коле», попал на видео

И кроссовер «Крета», и тяжёлый внедорожник «Прадо» подлетели, наверное, на метр, столкнувшись лоб в лоб 2 июля на трассе «Кола» под Петербургом. Страшное ДТП зафиксировал видеорегистратор очевидца, ехавшего следом за одним из участников (дата сбита). В соцсетях пишут, что одна из пострадавших умерла в больнице, а значит жертвы уже три.

На записи, опубликованной 4 июля в группах «Дорожный инспектор» и «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», видно, как светлая «Хёндэ Крета» поворачивает на встречную полосу и на высокой скорости влетает в лоб «Ленд Крузеру Прадо» с гружёным прицепом, едущему по асфальтированной части обочины – на Мурманском шоссе принято использовать широкую обочину в качестве дополнительной полосы, чтобы пропускать тех, кто едет быстрее.

Ранее предполагалось, что юный водитель «Хёндэ» пошёл на обгон. После просмотра видео участники групп высказывают мнения, что водитель мог уснуть, или ему, несмотря на возраст, стало плохо, или машину начало заносить на мокрой дороге (день был дождливый, хотя на видео осадков не заметно). Звучит и прежняя версия («Парень при обгоне на скорости, увидев «Прадо», очканул и в ступор, замельтешил, в общем»), но ведь для обгона места было достаточно.

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Как пишут в «ДТП и ЧП», автор видео оказал помощь пассажиру, зажатому рядом с водителем: «выламывали кресло».

Сама авария, напомним, случилась 2 июля около 17:10 на 58-м километре трассы «Кола» (Мурманское шоссе), в Кировском районе области. По данным полиции, 19-летний петербуржец на Hyundai Creta выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с Land Cruiser Prado. На месте погибли водитель «Креты» и его 21-летний пассажир. В больницу Шлиссельбурга были доставлены, по данным «Фонтанки», в крайне тяжёлом состоянии ещё двое пассажиров «Креты»: 47-летняя петербурженка и 28-летний мужчина, зарегистрированный в Тверской области. 48-летнего водителя «Тойоты» тоже отвезли в больницу, а оттуда в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

«Из «Прадо» водитель вышел сам, пара царапин. В «Крете» два трупа сразу, и один пассажир в больнице испустил дух», – пишет в «ДТП и ЧП» Андрей. «Женщина в больнице умерла», – подтверждает Татьяна. «За рулём [«Креты»] был мужчина. Возвращались из командировки. Двое погибли сразу. Женщина сегодня умерла в больнице», – рассказывает Елена. И ещё один комментарий, от Ксении: «Женщина скончалась пару часов назад. Молодому человеку на заднем сиденье был 21 год». «Там четвёртый человек вроде как выжил», – добавляет Игорь.