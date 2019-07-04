В 2019 году россияне потратили на новые машины почти триллион рублей

Россияне в 2019 году потратили на покупку новых легковых автомобилей почти 1 триллион рублей. Это на 8% больше, чем за тот же период 2018 года.

Как сообщает 4 июля аналитическое агентство «АВТОСТАТ», за первые пять месяцев текущего года на новые легковушки жители России потратили 963 миллиарда рублей. Эксперты связывают увеличение емкости рынка в денежном выражении с ростом средневзвешенной цены, который составил 10%. При этом продажи новых машин, напротив, снизились на 2%.

На отечественные автомобили пришлась лишь десятая часть всей емкости рынка – 96 миллиардов рублей. Причем 90 миллиардов ушли на новые LADA, а 6 миллиардов – на легковые модели УАЗа.

На иномарки россияне потратили 867 миллиардов рублей. То есть на них пришлось 90% от всей емкости рынка. Здесь лидерами стали автомобили KIA (122 миллиарда рублей), Toyota (98 миллиардов рублей), Hyundai (87 миллиардов рублей) и Mercedes-Benz (71 миллиард рублей).