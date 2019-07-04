Глава Минобороны Финляндии : Мы не считаем Россию угрозой

Финляндия не считает Россию угрозой, однако и в дальнейшем будет укреплять свою обороноспособность. Об этом в интервью изданию Ruotuvaki заявил новый министр обороны страны Антти Кайкконен.

"Финляндия не видит военной угрозы со стороны России. Однако мы находимся на границе военного союза (НАТО) и являемся соседом великой державы. Несмотря на окончание холодной войны, Финляндия постоянно поддерживает свою обороноспособность и будет продолжать развивать ее в будущем. Основная цель состоит в том, чтобы создать превентивный барьер для применения военной силы, а также для борьбы с нападениями на нашу страну", – сказал Кайкконен.

Финляндия не входит ни в какие военные союзы, однако с НАТО сотрудничает в рамках договора о партнерстве. В стране есть своя регулярная армия, куда призывают мужчин старше 18 лет. Женщины по желанию тоже могут пройти военную службу. В последнее время число желающих хлебнуть армейских тягот среди них растет.

Новое правительство Финляндии во главе с премьер-министром Антти Ринне назначено 6 июня. В программе правительства прописано, что вопрос о членстве в НАТО пока не стоит, но страна оставляет за собой такую возможность.

Ранее сообщалось, что большинство финнов не поддерживают идею создания общеевропейской армии. Читайте также репортаж "Фонтанки" с действующей военной базы в Финляндии.