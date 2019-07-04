Генерал Плугин пока не готов к конфликту с генералом Антроповым. УСБ не вмешается в дело на 2 млрд, откуда исчезли сотни страниц

Начальник собственной безопасности полицейского главка выслушал редкую жалобу на одного из наиболее опасных следователей Петербурга. Вместе с бизнесменом против такого сотрудника выступил даже коллега следователя: из дела пропали несколько томов. В УСБ на претензии ответили отказом. Причина даже не в цене отеля «Амбассадор», за который бьются акционеры. Похоже, сегодня у новой команды в ГУ МВД еще нет ресурса влиять на самое уверенное подразделение.

По информации «Фонтанки», 3 июля начальник Управления собственной безопасности ГУ МВД Алексей Васильев лично пообщался с петербургским бизнесменом Александром Терентьевым. Предприниматель, находящийся уже под судом, попросил его посмотреть в сторону своего уголовного дела. Он сообщил, что на его обращение по поводу исчезновения из дела важных документов структура УСБ никак не реагирует.

По данным «Фонтанки», уголовное дело в отношении Терентьева возбуждено в сентябре 2017 года. Это дело по покушению на мошенничество уже слушается в Невском районном суде Петербурга. Терентьеву же вменяют схему, которую он организовал (или якобы организовал) при помощи своих юристов. В материалах указано, что группа пыталась завладеть через суд имуществом оппонента, заявив подложные документы.

Важно, что после возбуждения дело было забрано в 4-й, экономический отдел Главного следственного управления, в производство Олега Коляго – наиболее продуктивного сотрудника, которого реально опасаются неформальные игроки. Так, в деле появился удивительный для практики нюанс – потерпевший Прокопцов подал гражданский иск о моральном вреде на 19 млн, а Коляго наложил обеспечительные меры на акции спорного актива, отеля «Амбассадор», с рыночной ценой от двух миллиардов рублей.

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«Фонтанке» известно, что к жалобе Терентьева приложен опрос следователя Томиловой. Она изначально возбуждала уголовное дело, уволилась, а сегодня подтверждает, что из материалов пропали минимум несколько сотен страниц (это отдельные протоколы обысков и результаты компьютерно-технических экспертиз). А именно эти уничтоженные документы подсудимый Терентьев расценивает как доказательства своей невиновности.

Тем не менее шеф УСБ честно отказал заявителю, объяснив, что считает неправильным вмешиваться в процессуальную деятельность. Заметим, что если предельно формально подходить к цитате, то любые действия следователя можно расценить как процессуальные.

Все же собеседники «Фонтанки» в Главном следственном управлении подсказали, что отношение начальника УСБ к проблемам ГСУ зависит в первую очередь от позиции начальника ГУ МВД, Романа Плугина. Как неоднократно сообщало наше издание, Роман Плугин уже сменил всех ключевых руководителей в своем ведомстве – первого заместителя, начальника полиции, начальника Управления экономической безопасности, собственной безопасности, даже руководителя Центрального района. В этом контексте начальник Главного следственного управления генерал Антропов по логике может быть следующим. Однако следствие более чем остальные ветви главка замыкается на свое федеральное руководство, которое возглавляет петербуржец Александр Романов, а его заместитель также из Петербурга. «Вес Романова пока никто не отменял», – подчеркнули «Фонтанке». Отсюда и задевать генерала Антропова, а тем более «нападать» на отдел, который славится показателями, – не время.

Что касается 4-го отдела ГСУ, то о нем «Фонтанка» также не раз упоминала. В свое время оттуда ФСБ ушла мощную фигуру – Наталью Морозову. На ее место встал заместитель Винокуров, способный принимать любопытные решения. Так, например, недавно после обысков у подозреваемых в обнале следователи Винокурова изъяли 300 млн рублей наличными. После вдруг выяснилось, что кеш не имеет никакой связи с незаконной банковской деятельностью, и его отдали неожиданно появившимся предпринимателям.

Справка:

Александр Терентьев и Виктор Прокопцов крепко дружили в течение 20 лет, стали крестными отцами детей друг друга и вместе построили храм на Валааме. Однако в октябре 2016 года мультимиллионеры начали делить активы отеля в центре города «Амбассадор» минимум в пару миллиардов рублей. С этого момента начались разрушительные действия обеих сторон, направленные на «уничтожение» противника. Через 14 месяцев Терентьев попал под арест за уклонение от уплаты налогов на 293 миллиона рублей. В феврале 2018 года его освободили на подписку о невыезде. Данное уголовное дело, возбужденное в Невском районе, а затем переданное в Главное следственное управление, – лишь результат этой взаимоистребительной схватки.