МИД Украины разочаровался в ПАСЕ после возвращения России

Украинское министерство иностранных дел заявило о том, что дружеские отношения с Парламентской ассамблеей Совета Европы в прошлом.

«В предыдущие годы между Верховной радой и ПАСЕ существовали дружеские, партнерские отношения, которые сегодня вряд ли можно так охарактеризовать», – цитирует 4 июля заявление внешнеполитического ведомства Украины агентство УНИАН.

По мнению украинских дипломатов, восстановление России в ПАСЕ продемонстрировало «необязательность исполнения решений». МИД республики призвал еврочиновников «вступить в диалог и провести консультации с делегацией Украины».