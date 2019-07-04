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Общество
04.07.2019 13:21
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МИД Украины разочаровался в ПАСЕ после возвращения России

Украинское министерство иностранных дел заявило о том, что дружеские отношения с Парламентской ассамблеей Совета Европы в прошлом.

«В предыдущие годы между Верховной радой и ПАСЕ существовали дружеские, партнерские отношения, которые сегодня вряд ли можно так охарактеризовать», – цитирует  4 июля заявление внешнеполитического ведомства Украины агентство УНИАН.

По мнению украинских дипломатов, восстановление России в ПАСЕ продемонстрировало «необязательность исполнения решений». МИД республики призвал еврочиновников «вступить в диалог и провести консультации с делегацией Украины».

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Справка:

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины заявили о желании покинуть сессию ПАСЕ после того, как был принят проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме. Москву исключили в 2014 году после присоединения Крыма.

В понедельник, 1 июля, комитет по иностранным делам Верховной рады рекомендовал отозвать приглашение ПАСЕ на выборы из-за решения о восстановлении полномочий российской делегации в этой организации. Одновременно комитет рекомендовал Раде приостановить участие ее постоянной делегации в работе ПАСЕ до выполнения Россией ряда условий.

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