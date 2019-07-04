Конкурс на разработку концепции парка на месте Судебного квартала город объявит до конца года

До конца 2019 года Смольный намерен объявить конкурс на разработку концепции так называемого арт-парка на проспекте Добролюбова. Название подбирают уже сейчас.

О сроках объявления конкурса 4 июля рассказал председатель комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев, сообщает корреспондент "Фонтанки". На вопрос, будет ли конкурс международным, чиновник ответил: "Мы на это надеемся". Вице-президент городского Союза архитекторов Святослав Гайкович отметил, что раньше конца года подготовить приличный конкурс не получится. При этом, по его словам, если будут привлекать иностранные участники, конкурс должен соответствовать правилам Международного Союза архитекторов.

Напомним, конкурс еще весной анонсировал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. В начале июня Союз архитекторов Санкт-Петербурга и «Фонтанка» независимо друг от друга запустили голосование за название будущего парка.

О решении разбить парк вдоль набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом, где ранее планировалось построить здание Верховного суда и жилой комплекс для сотрудников аппарата и судей, было объявлено в апреле 2019 года. На Петербургском экономическом форуме врио губернатора Александр Беглов рассказал, что решение отказаться от строительства судебного квартала на месте снесенного института ГИПХ принял Владимир Путин. Градоначальник также обрисовал наполнение будущего парка, в частности анонсировал создание подземного уровня для театрально-концертного зала.