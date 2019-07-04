Минстрой: Застройщикам, которые работали 10-15 лет, будет тяжело получить проектное финансирование

Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на Международном финансовом конгрессе в Петербурге заявил, что даже застройщики с историей могут столкнуться с проблемами в связи с переходом на проектное финансирование.

«Есть компании, которые работали 10-15 лет, и с нормой рентабельности в 5-7%. Эти нормы рентабельности не потому, что они строят дешево, а из-за предела покупательской способности. К сожалению, им тяжело будет получить проектное финансирование», – резюмировал Стасишин 4 июля.

По его словам, министерству нужно определиться, что сделать с компаниями и регионами, где себестоимость строительства 32-33 тыс. руб. за кв. м, а продажа – не больше 37-40 тыс. И самое главное, собственных средств у застройщиков нет – у них есть земля, которая почти ничего в этих регионах не стоит.

На той же сессии он анонсировал поправки в закон об эскроу-счетах, направленные на снижение административной нагрузки для застройщиков.