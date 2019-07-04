В «Георгиевском» избирательная комиссия убежала при виде кандидата

Представители оппозиции жалуются на проблемы в муниципальном образовании «Георгиевский» Фрунзенского района Петербурга. С их слов, уже несколько дней они не могут подать документы для участия в местных выборах из-за «огромной очереди из малоинициативных граждан». Сегодня же события приняли и вовсе неожиданный оборот – как только одному из выдвиженцев все-таки удалось прийти раньше «очередников», избирательная комиссия якобы пропала.

«Кандидат в депутаты Максим Максимов пришел сегодня в 7 утра к комиссии, чтобы занять очередь и сдать две бумажки: справку об открытии избирательного счета и первый финотчет. В течение двух часов за ним встали в очередь 12 фейковых кандидатов, которые создают очередь в комиссию каждый день», – рассказал «Фонтанке» 4 июля Павел Швец, лидер региональной «Партии Роста».

По его словам, когда Максимов в соответствии с занятой очередью попал в помещение комиссии, её члены разбежались.

На данный момент в «Георгиевский» вызвана полиция. Приехали сотрудники ЦИК РФ и Горизбиркома Петербурга.