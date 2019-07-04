На конгрессе в Петербурге Минстрой анонсировал поправки в закон об эскроу-счетах

Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин анонсировал поправки в закон об эскроу-счетах, на которые переходят застройщики.

«Будут поправки в осеннюю сессию, мы это не скрываем. Они будут направлены на снижение административной нагрузки для застройщиков», – заявил он 4 июля на сессии Международного финансового конгресса в Петербурге.

По его словам, Минстрой ожидает предложения от банков относительно увеличения эффективности открытия эксроу-счетов, и это тоже может быть учтено в поправках.

Как писала «Фонтанка», объем спроса на первичном строительном рынке в Санкт-Петербурге в сравнении с первым полугодием 2018 года на 11% вырос в сделках и на 7% – в площади, до 1,7 млн проданных квадратных метров.

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В России вступили в силу поправки к закону о долевом строительстве, радикально изменившие финансирование квартир в новостройках. Если раньше покупатель платил непосредственно продавцу-застройщику, то теперь между ними появился посредник — эскроу-агент. Эту роль выполняет банк, который следит за ходом сделки купли-продажи и хранит деньги будущего новосела на специальном счете эскроу. Он передает эти средства строительной компании после того, как дом сдали в эксплуатацию и в нем было зарегистрировано право собственности хотя бы на одну квартиру.

Вести достройку ЖК по старым правилам разрешено, если объем продаж по ДДУ составляет не менее 10%, а сам объект готов не менее чем на 30%. Как сообщала «Фонтанка», нередко застройщики идут на уловку — искусственно подтягивают продажи квартир, по сути, покупая их сами у себя.