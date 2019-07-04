«Юродивый какой-то, с виду безобидный». Появилось видео нападения на кондуктора троллейбуса

Предприятие «Горэлектротранс» предоставило видео нападения на 55-летнего кондуктора троллейбуса в Петербурге. Женщина стала жертвой молодого человека, отметившегося чудаковатым поведением. Агрессии от него не ждали.

Как следует из записи, конфликт кондуктору Любови Мельниковой с высоким пассажиром «лет восемнадцати на вид, но восьми-девяти – по развитию» начался с приставания к попутчикам. Он будто бы предлагал сидевшим по соседству женщинам поиграть. Касался их и пытался снять их очки. Апофеозом стало покушение на билетную катушку. Молодой человек попытался стянуть ее с Мельниковой.

Кондуктор, видимо, заявила, что троллейбус не тронется с остановки на улице Комсомола, если пассажир не покинет салон. Выйдя на улицу, он исподтишка нанес Мельниковой неуклюжий, но точный удар кулаком в лицо. Прохожие не отреагировали на безобразную выходку и дали драчуну сбежать.

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В «Горэлектротрансе» «Фонтанке» сообщили, что простой троллейбуса составил 49 минут.



«Кондуктор характеризуется как добросовестный сотрудник. Мы рекомендуем при появлении агрессивно настроенных пассажиров в салоне избегать общения с ними и сообщить водителю о возникшей ситуации. Привлечь внимание водителя можно с помощью сигнальной кнопки на поручне или через кондуктора», – уточняет предприятие.

Пассажиры троллейбуса, с которым удалось поговорить «Фонтанке», описали молодого человека как «с виду безобидного». «Было в нем что-то от юродивого», – уточнил один из них.

Кондуктора госпитализировали с травмой глаза. Молодого человека ищет полиция.