Витебский путепровод сузят до начала августа. Там заменят асфальт

В поселке Шушары Пушкинского района Петербурга приведут в порядок дорожное покрытие на Витебском путепроводе. Пока там будут менять асфальт, движение по мосту ограничат.

Как сообщает 4 июля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, ограничения будут действовать с 6 июля по 4 августа. Вводить их будут поэтапно:

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