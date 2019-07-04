Витебский путепровод сузят до начала августа. Там заменят асфальт
В поселке Шушары Пушкинского района Петербурга приведут в порядок дорожное покрытие на Витебском путепроводе. Пока там будут менять асфальт, движение по мосту ограничат.
Как сообщает 4 июля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, ограничения будут действовать с 6 июля по 4 августа. Вводить их будут поэтапно:
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- с 6 по 15 июля перекроют крайние правые полосы в обоих направлениях;
- с 16 по 25 июля закроют движение по средним полосам как в центр, так и в направлении области;
- с 26 июля по 4 августа перекроют крайние левые полосы в обе стороны.
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