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Город
04.07.2019 12:47
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Витебский путепровод сузят до начала августа. Там заменят асфальт

В поселке Шушары Пушкинского района Петербурга приведут в порядок дорожное покрытие на Витебском путепроводе. Пока там будут менять асфальт, движение по мосту ограничат.

Как сообщает 4 июля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, ограничения будут действовать с 6 июля по 4 августа. Вводить их будут поэтапно:

 

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  • с 6 по 15 июля перекроют крайние правые полосы в обоих направлениях;
  • с 16 по 25 июля закроют движение по средним полосам как в центр, так и в направлении области;
  • с 26 июля по 4 августа перекроют крайние левые полосы в обе стороны.

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