Энтузиасты расширяют границы для особых детей

Воспитанники детского дома-интерната №4 в Павловске побывали на необычной экскурсии – ребята смогли увидеть живых зверей. Для этих детей поездка была настоящим праздником, ведь все они живут в так называемом «закрытом» учреждении, и их мир – это стены интерната.

В ДДИ №4 живут несколько десятков детей с различными тяжёлыми множественными ментальными нарушениями. Поездку в парк «Озорные белки» для особых ребят организовали создатели проекта «Детство без границ», которые считают своей основной целью сделать окружающий мир ближе и понятнее детям.

В парке ребята могли не только посмотреть на кроликов, овечек, енотов и альпака, но и погладить их, и покормить. Для детей это стало незабываемой поездкой, в которой они получили массу положительных эмоций.

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«Подарили то, чего им зачастую не хватает больше всего – искренние положительные эмоции», – говорят организаторы проекта «Детство без границ».

Отметим, что проект совсем молодой. Он был создан группой энтузиастов, которые по воле случая столкнулись с проблемами в социальной сфере. «В детских домах всех типов существует проблема в части организации выездного досуга и обучения. Стены их учреждений являются границами, за которые они практически не выходят. Границами, которые не дают познать окружающий мир. А это очень важно для детей. Возникла идея – организовать на постоянной основе различные экскурсии и поездки для детей, которые этого лишены», – рассказал «Фонтанке» один из идеологов проекта «Детство без границ» Андрей Майоров.

Поездка в парк «Озорные белки» стала вторым мероприятием, организованным в рамках проекта. Первым была экскурсия для подопечных Центра содействия семейному воспитанию – ребята посетили музей-диораму «Прорыв блокады Ленинграда» и встретились с жителем блокадного города.

«Мы хотим создать некую социальную платформу, которая соединит детские дома, центры досуга, музеи и активистов-волонтёров. Чтобы каждый представитель детского дома мог выбрать из предложенного перечня то место, которое подходит для посещения детей той или иной категории», – делится планами Андрей Майоров.

Пока же проект существует исключительно благодаря личным договорённостям, энтузиазму и финансам его участников.