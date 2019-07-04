Вэйкбордист, который прокатился по петербургским лужам, снимал рекламный ролик

В соцсетях днем 4 июля распространяется видеозапись, на которой вэйкбордист катается по луже на трассе в Петербурге. «Фонтанка» нашла автора ролика и выяснила, что его сняли ради рекламы.

Пользователи связали кадры с вэйкбордистом, который держится за трос и едет за автомобилем, со вчерашним ливнем, который затопил Парашютную и другие улицы в Приморском районе. Как рассказал «Фонтанке» автор ролика, запись действительно была сделана после дождя, но днем раньше, 2-го числа, и в Кудрово. Катались экстремалы по Мурманскому шоссе ради рекламы своей вэйк-школы и канала на YouTube.

В тот день также сообщалось о подтоплении как раз в Невском районе. Больше всего воды скопилось под Володарским мостом и на Народной улице. 3 июля в городе «налило» 22 мм осадков за 20 минут, ливневые канализации не успевали справиться с таким объемом воды. Дождь быстро остановил автомобильное движение, водители встали в непривычных для лета 9-балльных пробках.