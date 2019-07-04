Кондуктор троллейбуса в Петербурге избита при попытке высадить пассажира. Его объявили в розыск

В Петербурге кондуктор получила контузию глаза при общении с юным пассажиром. Он хулиганил в салоне, а принудительная высадка и вовсе довела его до исступления.

Как стало известно «Фонтанке» 4 июля, накануне вечером скорая помощь доставила в глазную больницу 55-летнюю кондуктора «Горэлектротранса» Любовь Мельникову. Ее везли с улицы Комсомола, где она стала жертвой нападения неизвестного пассажира.

«По словам женщины, молодой человек вел себя неадекватно, бегал по салону и пытался выхватить катушку с билетами. Его и сопровождающее лицо попросили покинуть салон. При выходе молодой человек нанес удар в лицо кондуктору», – сообщает ГУ МВД Петербурга и области.

Полиция ищет пассажира. Мельниковой диагностировали контузию глазного яблока с травматической эрозией роговицы. По данным «Фонтанки», кондуктор запомнила не столько приметы дебошира, сколько его психологические очертания: «На вид ему 18 лет, а по развитию восемь-девять», – дала емкую характеристику Любовь Валерьевна.

В пресс-службе «Горэлектротранса» «Фонтанке» сообщили, что имеется видеозапись нападения, но ее разошлют всем средствам информации не по запросу, а в общем порядке, одновременно. Комментарий предприятия также поступит позже.