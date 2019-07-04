Союз архитекторов Санкт-Петербурга запустил голосование за название будущего парка на месте «Судебного квартала»

Союз архитекторов Санкт-Петербурга запустил голосование на специальном сайте, где горожане смогут предложить свое название для будущего парка на проспекте Добролюбова. В Смольном обещали, что и имя и наполнение для арт-парка подберут петербуржцы.

О запуске голосования 4 июля рассказал президент Союза Олег Романов на профильном круглом столе, организованном «Фонтанкой». Оставить свое мнение можно на сайте art-park.spb.ru. Дополнительные мнения и информацию можно присылать на почтовый адрес art-park.spb@yandex.ru.

Ранее «Фонтанка» запустила свой собственный проект, в рамках которого горожане могут предложить название для будущего арт-парка на проспекте Добролюбова, на месте «Судебного квартала» в Петербурге, и проголосовать за понравившиеся варианты. Предложить свой вариант названия будущей зеленой зоны вы можете, пройдя по ссылке.