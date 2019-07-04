Союз архитекторов Санкт-Петербурга запустил голосование за название будущего парка на месте «Судебного квартала»
Союз архитекторов Санкт-Петербурга запустил голосование на специальном сайте, где горожане смогут предложить свое название для будущего парка на проспекте Добролюбова. В Смольном обещали, что и имя и наполнение для арт-парка подберут петербуржцы.
О запуске голосования 4 июля рассказал президент Союза Олег Романов на профильном круглом столе, организованном «Фонтанкой». Оставить свое мнение можно на сайте art-park.spb.ru. Дополнительные мнения и информацию можно присылать на почтовый адрес art-park.spb@yandex.ru.
Ранее «Фонтанка» запустила свой собственный проект, в рамках которого горожане могут предложить название для будущего арт-парка на проспекте Добролюбова, на месте «Судебного квартала» в Петербурге, и проголосовать за понравившиеся варианты. Предложить свой вариант названия будущей зеленой зоны вы можете, пройдя по ссылке.
Справка:
О решении разбить парк вдоль набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом, где ранее планировалось построить здание Верховного суда и жилой комплекс для сотрудников аппарата и судей, было объявлено в апреле 2019 года. На Петербургском экономическом форуме врио губернатора Александр Беглов рассказал, что решение отказаться от строительства судебного квартала на месте снесенного института ГИПХ принял Владимир Путин. Градоначальник также обрисовал наполнение будущего парка, в частности анонсировал создание подземного уровня для театрально-концертного зала.