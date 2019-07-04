2 школы и 7 детских садов откроются осенью в проектах Setl Group

Setl City

Ребят примут сразу две современных общеобразовательных школы и целых семь детских садов, построенных девелопером в разных районах Санкт-Петербурга и в Мурино.

1 сентября первый звонок прозвенит в новой школе Калининского района – ее Setl Group возвел в жилом комплексе «Полюстрово Парк». В новом здании школы на Кондратьевском пр. есть все, чтобы учиться детям было комфортно: два бассейна, помещения для мастерских, естественно-научных лабораторий, малый и большой спортивные залы, актовый зал, библиотека. Во дворе школы – полностью оборудованные площадки для торжественных линеек, спорта и отдыха. Это стадион, 6 беговых дорожек, площадки для легкой атлетики и прыжков, баскетбола и волейбола, гимнастики.

На первое сентября запланировано открытие филиала школы №491 с углубленным изучением математики в ЖК «ЗимаЛето» в Красногвардейском районе. В современном здании будут учиться 450 ребят. Внутреннее пространство школы грамотно разделено на различные функциональные зоны. Это и учебный корпус, и спортивный блок, и помещения для торжественных мероприятий. В школе – целых два бассейна, учебный и оздоровительный. Во дворе девелопер создал большую физкультурную зону с площадкой для волейбола и баскетбола и футбольным полем.

Одновременно со школой в жилом комплексе «ЗимаЛето» будет открыт и детский сад на 190 малышей. В детском саду спроектирован бассейн с гардеробами и душевыми, спортивный и музыкальный залы, помещения для кружков, а также для индивидуальной работы с детьми психолога и логопеда.

Помимо садика, построенного в «ЗимаЛето», в конце августа и осенью в Приморском и Московском районах Санкт-Петербурга и в Мурино откроются еще 6 детских садов. Они оснащены всем необходимым для творческого развития детей, игр на свежем воздухе и в помещениях и занятий спортом. Песочницы, яркие качели на пружине, игровые городки, площадки с теневыми навесами для защиты от дождя и яркого солнца, зеленые прогулочные зоны – все это ждет малышей в детских садах, возведенных Setl Group.

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