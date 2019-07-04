Смольный снес незаконное летнее кафе на Крестовском острове. Бизнес захватил более 300 «квадратов»

Комитет по контролю за имуществом Петербурга демонтировал незаконное летнее кафе вблизи Фигурного озера в Приморском парке Победы.

Как рассказали в ведомстве 4 июля, заведение представляло собой натяжной шатёр площадью более 100 кв. м и деревянный 20 кв. м, в котором располагалась кухня. Еще около 200 кв. м занимали выносные столики и стулья под зонтиками. Кроме того, на обследуемой территории размещены декоративные ограждения, деревянные лежаки, кабины биотуалетов.

Ранее данный земельный участок город сдал в аренду ООО «Альфа плюс», но в декабре 2018 года договор был расторгнут. В настоящее время земельный участок используется незаконно, без правоустанавливающих документов, отмечают в ККИ.

Кассового аппарата и уголка потребителя в кафе не оказалось, при этом в нем велась продажа алкоголя.

Просьбу добровольно освободить территорию предприниматели проигнорировали. Теперь им грозит привлечение к административной ответственности за незаконное размещение элементов благоустройства.